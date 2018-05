Catat Jadwalnya! Guns N'Roses Bakal Manggung di Indonesia, Ini Penjelasannya

Axl Rose, vokalis Guns N' Roses, tampil dalam konser band hard rock dari AS itu di Bangalore, India, 7 Desember 2012.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira bagi penggemar band rock legendaris Guns N' Roses.

Guns N' Roses bakal manggung di Indonesia! Tepatnya mereka akan manggung pada 8 November mendatang di Jakarta.

Kabar soal konser band dengan lagu Sweet Child O'Mine ini sudah ada di situs resminya http://www.gunsnroses.com/tour'.

Mereka bakal ke Indonesia dalam rangka "Not In This Lifetime Tour 2018". Jakarta sendiri kini jadi salah satuju tujuan konser tersebut di wilayah Asia sebagai tur lanjutan.

Sayangnya, memang belum ada informasi lebih lanjut lagi soal konser ini, seperti promotor, venue detil, dan harga tiket.

Selain kabar dari situs resmi Guns N' Roses, band asal Amerika Serikat ini juga membagikan kabar bahagia melalui media sosialnya.

Selain Indonesia, band rock ini juga bakal tampil di beberapa negara lain, seperti Malaysia, Filipina, Taiwan, China, dan UAE.

Sebelumya, Axl Rose dan kawan-kawan pernah mampir ke Indonesia pada 2012 lalu. Setelahnya sempat nyaris manggung lagi pada 2015, tapi batal lantaran kondisi internal band. (*)

