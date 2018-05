Hasil Piala Uber 2018 : Indonesia Lolos Ke Fase Grup Usai Kalahkan Prancis 5-0

Hasil Tim Uber Indonesia vs Prancis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim Uber Indonesia sukses memastikan kemenangan 5-0 atas Prancis dalam lanjutan Grup D Piala Uber 2018, Selasa (22/5/2018).

Di laga pertama, Gregoria Mariska Tunjung menyumbang poin pertama bagi Indonesia.

Juara dunia junior 2017 tersebut tidak terlalu kesulitan untuk menaklukkan tunggal pertama Prancis, Yaelle Hoyauk.

Di pertandingan kedua, ganda putri Della Destiara Haris/Ni Ketut Mahadewi Istarani juga sukses mengalahkan Emilie Lefel/Anne Tran 21-10 21-16. Adalah tunggal putri Dinnar Dyah Ayustine yang bermain di laga ketiga, sukses mengalahkan wakil Prancis Marie Batomene. Dinnar Dyah menang dua set langsung 21-17, 21-10 dan memastikan kemenangan tim Uber Indonesia atas Prancis.

Dua laga tersisa wakil Indonesia yang sudah tak menentukan tetap diraih maksimal oleh tim Uber Indonesia, yakni Nitya Krishinda Maheswari/Apriani Rahayu vs Delphine Delrue/Lea Palermo yang berlangsung tiga set 16-21, 21-19, 21-19.

Sedangkan di laga pamungkas, Ruselli Hartawan taklukan Katia Norman dua set langsung dengan skor 21-17, 21-16. Sebagai informasi, indonesia lolos ke fase grup usai raih kemenangan atas Prancis dan di pertandingan pertama Senin (21/5/2018) tim putri Indonesia juga bisa memang 3-2 dari Malaysia. Indonesia tinggal menghadapi China di laga terakhir grup D.

Hasil lengkap :

Uber Cup Grup D

Indonesia vs Perancis

• WS 1

Gregoria Mariska Tunjung vs Yaelle Hoyaux (21-9,21-8)

* WD 1

Della Destiara Haris/Ni Ketut Mahadewi Istarani vsEmilie Lefel/ Anne Tran (21-10, 21-16)

* WS 2

Dinar Dyah Ayustine vs Marie Batomene (21-17, 21-10)

* WD 2

Nitya Krishinda Maheswari/Apriani Rahayu vs Delphine Delrue/ Lea Palermo (16-21, 21-19, 21-19)

Ranking: No Rank-39

Head to Head: 0-0

* WS 3

Ruselli Hartawan vs Katia Normand (21-17, 21-16)

Ranking: 77-183

Head to Head: 0-0

