Heboh, Ratusan Tas Mewah, Berlian Rp 381 Miliar Istri Najib Razak dan Sepatu Bata Rp 42.000 Mahathir

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah barang mewah, perhiasan dan uang tunai disita polisi Malaysia dari kediaman mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Rajak.

Penyitaan Tas barang-barang pribadi keluarga mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Jumat (18/5/2018) pagi-pagi buta itu dilakukan beberapa jam setelah sebuah foto Perdana Menteri Mahathir Mohamad memakai sepatu Bata seharga 3 dolar (Rp 42.000) viral dan membuat rakyat Malaysia membandingkan sikap dan gaya hidup Mahathir dan Najib.

Sekitar 300 kotak kardus tas tangan dan tas mewah berisi uang tunai dan perhiasan telah disita polisi pekan ini dari properti-properti yang berkaitan dengan keluarga mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, khususnya sang istri, Rosmah Mansor.



Reuters melaporkan hari ini bahwa barang-barang seperti tas tangan Birkin dari Hermes dan jam tangan mewah menjadi di antara barang yang disita polisi.

Tetapi polisi belum mau mengatakan siapa pemilik barang-barang mewah ini.

Tas Birkin yang menjadi favorit para selebritis dunia seperti Victoria Beckham dihargai sampai ratusan ribu dolar atau miliaran rupiah per buahnya.



Media setempat melaporkan bahwa 52 tas tangan karya perancang yang berasal dari merek-merek terkenal seperti Chanel, Louis Vuitton dan Oscar de la Renta juga menjadi di antara barang yang disita dari rumah pribadi Najib itu, bersama dengan 10 jam tangan mewah.



Departemen Kehakiman AS, dalam surat dakwaan tahun lalu, mendakwa sejumlah dana yang dicuri dari 1MDB telah digunakan untuk membeli perhiasan Rosmah Mansor: masing-masing 27 juta dolar (Rp381 miliar) untuk sebuah berlian merah muda yang langka, dan 1,3 juta dolar AS untuk 27 kalung emas. (Antara)

