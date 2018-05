Permintaan Motor Skutik Terus Meningkat, Yamaha Andalkan Lexi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jenis skutik mendominasi penjualan sepeda motor tanah air hal ini di dukung tingginya permintaan pasar.

Bahkan model baru skutik bermunculan dari sejumlah pabrikan yang masing-masing menawarkan keunggulannya

Di antaranya pabrik besar kendaraan roda dua asal Jepang di tanah air, Suzuki, Yamaha, Honda, terus gencar meluncurkan skutik.

Model skutik juga kian trendi. Hadir dengan beragam gaya dan tampilan warna serta corak strip.

Tipenya pun ada untuk harian, sport dan ala touring. Menyesuaikan selera pemakainya.

Dkatakan Muhammad Azhar Astaman, divisi customer and communities satisfaction (CSS) Yamaha area Kalimantan selatan & Tengah PT Surya Timur Sakti Jatim Banjarmasin, mereka punya yang baru yaitu Yamaha Lexi.

Bertagline smart is the new sexy, varian modelnya ada dua, Lexi VVA SSS dan Lexi-S VVA SSS.

Keunggulannya Smart & Sexy Design (Maci Scooter DNA, Grand LED Headlight with Hazard Lamp, Full Digital Speedometer with Tachometer, Spacious Flat Footboard, Special Luxury Seat).

Smart Features (Smart Key System*, Electric Power Socket, Sub-Tank Rear Suspension, Big luggage capacity, Tubeless Wide Tire).

Smart Performance (New VVA Engine 125cc Blue Core with Stop Start System, Liquid Cooled 4 Valves, Smart Motor Generator, DiASil Cylinder & Forged Piston).