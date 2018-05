Prediksi Susunan Pemain Mitra Kukar vs PSMS Medan di Pekan 10 Liga 1 2018 Malam Ini

Mitra Kukar vs PSMS Medan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Mitra Kukar vs PSMS Medan di pekan 10 Liga 1 2018 bakal tersaji, Selasa (22/5/2018) malam. Laga Mitra Kukar vs PSMS Medan bakal disiarkan secara live streaming via Vidio.com dan UseeTV.

Bagi Mitra Kukar, pertandingan nanti menjadi momen tepat untuk meraup poin penuh. Terlebih di laga pekan kesembilan, Mitra Kukar baru saja menelan kekalahan dari Bhayangkara FC.

Tampil di kandang sendiri di Stadion Aji Imbut, Tenggarong dipastikan membuat tim berjuluk Naga Mekes ini bakal lebih termotivasi. Apalagi tim asuhan Rafael Berges Marin dipastikan bakal berjuang keras mempertahankan tren positif kemenangan di tiga laga kandang terakhirnya.

Baca: LIVE STREAMING Arema FC vs Bhayangkara FC Liga 1 2018 - Link Live Streaming Indosiar Vidio.com

Sebagai catatan, Mitra Kukar selalu menang dengan skor 3-1 di tiga pertandingan kandang terakhirnya. Tiga tim yang harus bertekuk lutut adalah Madura United, Persebaya Surabaya dan Bali United.

“Kami ingin bermain seperti saat laga lawan Bhayangkara FC lalu. Namun pemain harus dapat lebih tenang lagi saat berhadapan dengan penjaga gawang lawan. Ini yang kami benahi untuk pertandingan nanti,” jelas pelatih Mitra Kukar, Rafael Berges Marin, Senin (21/5/2018) dikutip situs Liga Indonesia.

Dengan demikian, dia berharap timnya dapat mengkonversi peluang yang ada menjadi gol dan tidak hanya terbuang percuma.

Baca: Live TVRI! Link Live Streaming Thomas Cup 2018 Indonesia vs Thailand via Streaming TVRI Malam Ini

Satu kendala yang akan dihadapi Mitra Kukar adalah bakal absennya gelandang asing, Danny Guthrie. Pemain asal Inggris ini absen karena akumulasi kartu kuning.

Padahal mantan pemain Liverpool di Liga Inggris ini selalu menjadi pilihan utama pelatih dalam 9 laga sebelumnya.

Sebagai gantinya, Muhammad Bahtiar tampaknya menjadi salah satu pemain yang disiapkan pelatih asal Spanyol. Dia akan berduet dengan sang kapten, Bayu Pradana di sektor gelandang bertahan Naga Mekes.

Sedang PSMS Medan hadir di Tenggarong dengan 18 pemain yang siap tempur. Namun memang tidak ada nama dua gelandang yakni Suhandi dan Dilshod Sharofetdinov. Keduanya tengah dibekap cedera.

Baca: Doa Berbuka Puasa Ramadhan, Jangan Lupa Juga Sunah-sunah Terkait Buka Puasa