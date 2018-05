Resep Puding Jeruk Mandarin Lapis Busa Susu dan Cokelat Ala Chef Farah Quinn untuk Buka Puasa

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Siapa sih yang tak kenal dengan chef cantik ini, yaitu Chef Farah Quinn?

Di puasa Ramadhan hari keenam ini, dia rupanya mengenang masa-masa manis saat dia kecil ketika bulan puasa.

Dia rupanya ketika kecil senang berbuka puasa dengan puding yang katanya sangat menyegarkan, cantik dan mudah diolah.

Nah, kali ini dia mencoba kembali ke kenangan masa kecilnya itu dengan membuat puding jeruk Mandarin lapis busa susu dan cokelat untuk menu berbuka puasanya hari ini.

“I’m crazy about agar agar #SeaweedJelly It’s one of the thing that take me back to my childhood... so refreshing, pretty and easy to make (emoticon) untuk buka puasa sore ini saya mau berbagi resep Puding Jeruk Mandarin lapis Busa Susu dan Cokelat #FQrecipe Puding Mandarin Chocolate,” tulisnya di Instagramnya, farahquinnofficial, Selasa (22/5/2018).

Dia kemudian membagikan foto puding olahannya lengkap dengan resep dan cara membuatnya.

Berikut ini resep dan cara membuatnya, mungkin bisa dijadikan inspirasi menu berbuka puasa Anda dan keluarga.

Lapisan A :

1 kaleng Jeruk Mandarin, tiriskan

200cc Air dari buah Mandarin kaleng

300cc Air Putih

1bks Nutrigel plain

2sdm / 35gr Gula pasir

Lapisan B :

1btr putih telur

500cc Air putih

3sdm Susu kental manis Carnation

1bks Agar-agar

50 gr Gula pasir