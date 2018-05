Hasil Piala Thomas 2018 Live TVRI : Ahsan/Hendra Menang, Skor Indonesia vs Korea Selatan 2-2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Piala Thomas (Thomas Cup) 2018 antara Indonesia vs Korea Selatan untuk sementara adalah sama kuat 2-2.

Pertandingan Piala Thomas 2018 ini disiarkan langsung dan live streaming TVRI.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil memberikan poin pada laga Indonesia vs Korea Selatan di turnamen bulu tangkis beregu Piala Thomas yang digelar di Bangkok, Thailand, Rabu (23/5/2015).

Turun di partai keempat, Ahsan/Hendra tampil dominan hingga unggul 15-9 pada set pertama. Permainan kolektif Ahsan/Hendra tidak mampu diantisipasi pemain Korea, set pertama ditutup dengan kemenangan Ahsan/Hendra 21-14.

Memasuki set kedua, Ahsan/Hendra sempat tertinggal 3-5, namun Ahsan/Hendra melakukan pukulan keras dan mampu membuat skor sama 7-7.

Pengembalian Ahsan yang menyangkut di net menutup paruh set kedua untuk keunggulan Korea 9-11. Set kedua berlangsung sengit, Ahsan/Hendra sempat menyamakan skor hingga 17-17. Namun, tim Korea berhasil mengunci kemenangan di set kedua dengan skor 18-21.

Ahsan/Hendra tampil menekan memasuki set ketiga, pasangan Korea sering melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 12-7.

Keunggulan Ahsan/Hendra berlanjut hingga 18-13. Set ketiga berhasil ditutup dengan skor 21-15. Atas kemenangan tersebut, pemenang Indonesia vs Korea akan ditentukan di partai terakhir yang mempertandingkan tunggal Putra.

Indonesia saat ini sama kuat 2-2 melawan Korea. Sebelumnya di partai pertama tim Thomas Indonesia vs Korea, Anthony Sinuka Ginting gagal memberikan poin pertama untuk Indonesia.

Anthony kalah atas tunggal pertama Korea Son Wan-ho dua game langsung 20-22, 20,22 dalam waktu 53 menit.

Sedangkan di partai kedua, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil taklukan Chung Eui-seok/Kim Won-ho dalam tiga set 21-11, 14-21, 21-10.

Jonatan Christie yang turun di partai ketiga takluk melawan Heo Kwang-hee dua set langsung 17-21, 19-21.

Berikut susunan pemain Piala Thomas 2018 Indonesia vs Korea Selatan :

MS1: Anthony Sinisuka Ginting vs Son Wan-ho (20-22, 20-22)

MD1 : Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Chung Eui-seok/Kim Won-ho (21-11, 14-21, 21-10)

MS2: Jonatan Christie vs Heo Kwang-hee (17-21, 19-21)

MD2: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Choi Solgyu/Kim Dukyoung (21-14, 18-21, 21-15)

MS3: Firman Abdul Kholik vs Ha Young-woong

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)