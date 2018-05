Hasil Piala Thomas 2018 Live TVRI : Jonatan Christie Kalah, Skor Indonesia vs Korea Selatan 1-2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Piala Thomas (Thomas Cup) 2018 antara Indonesia vs Korea Selatan untuk sementara adalah 1-2. Laga ini disiarkan langsung dan live streaming TVRI.

Jonatan Christie gagal memberikan poin dalam laga Indonesia vs Korea di turnamen bulu tangkis beregu Piala Thomas yang digelar di Bangkok, Thailand, Rabu (23/5/2015).

Turun di partai ketiga, Jonatan Christie takluk melawan Heo Kwang-hee dua set langsung.

Pada set pertama, kedua pemain saling kejar mengejar poin hingga skor 5-5.

Namun, Jonathan melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 5-9.

Perlahan namun pasti, Jonathan sempat memperkecil poin 10-12. Pemain Korea berhasil mengunci kemenangan set pertama dengan 17-21.

Pada set kedua, Jonathan hampir memaksa Heo Kwang-hee untuk melakukan rubber set. Jonathan yang unggul 19-18 malah tidak mampu menambah poin dan takluk dengan skor 19-21.

Atas hasil itu, Indonesia kembali tertinggal 1-2 atas Korea.

Sebelumnya di partai pertama tim Thomas Indonesia vs Korea, Anthony Sinuka Ginting gagal memberikan poin pertama untuk Indonesia.

Turun di pertandingan pertama, Anthony kalah atas tunggal pertama Korea Son Wan-ho dua game langsung 20-22, 20,22 dalam waktu 53 menit.

Sedangkan di partai kedua, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil taklukan Chung Eui-seok/Kim Won-ho dalam tiga set 21-11, 14-21, 21-10.

Berikut susunan pemain Piala Thomas 2018 Indonesia vs Korea Selatan :

MS1: Anthony Sinisuka Ginting vs Son Wan-ho (20-22, 20-22)

MD1 : Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Chung Eui-seok/Kim Won-ho (21-11, 14-21, 21-10)

MS2: Jonatan Christie vs Heo Kwang-hee (17-21, 19-21)

MD2: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Choi Solgyu/Kim Dukyoung

MS3: Firman Abdul Kholik vs Ha Young-woong

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)