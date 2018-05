Ngaku Tak Punya Instagram, Kyu Hyun Super Junior Malah 'Kepergok' Penggemar Aktif di Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hampir semua anggota Super Junior memiliki akun Instagram.

Mereka kerap mengunggah foto kegiatannya di akun tersebut.

Para anggota Super Junior ini bisa dibilang aktif banget di media sosial.

Hanya Kyuhyun aja yang mengaku nggak memilikinya.

Member termuda Super Junior ini hanya memiliki akun Twitter.

Namun, netizen berhasil menemukan bukti Kyuhyun ini punya akun Instagram.

Melansir akun Instagram wowfakta_kpop, terungkap bukti ini.

Jadi di episode terbaru New Journey to The West Season 4, menampilkan Kyuhyun yang sedang mencari villa menggunakan ponselnya.

Netizen menyadari jika Kyuhyun mempunyai aplikasi Instagram saat melihat layar ponsel Kyuhyun.

Nggak hanya apikasinya aja.