Prediksi Lawan Tim Indonesia di Perempat Final Thomas Cup 2018 - Marcus/Kevin Cs vs Malaysia?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim Thomas Indonesia berhasil menjadi juara Grup B Piala Thomas 2019 (Thomas Cup 2018) usai mengalahkan Korea Selatan di partai pamungkas Grup B Piala Thomas pada Rabu (23/5/2018).

Poin-poin kemenangan Indonesia atas Korea Selatan disumbangkan oleh pemain tunggal Firman Abdul Kholik, pasangan ganda Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Indonesia sebagai Juara Grup akan diundi malam ini untuk menentukan siapa lawan tim Thomas Indonesia di perempat final.

Patut diketahui para calon lawan tim Thomas Indonesia merupakan runner up di grup masing-masing.

Di grup A, Prancis menjadi runner up usai meraih dua kemenangan yaitu atas India dan Australia.

Tim Prancis hanya kalah dari China yang berhasil menyapu bersih laga di grup A.

Sedangkan di grup C, China Taipei berpeluang bertemu Indonesia usai hanya meraih dua kemenangan atas Hongkong dan Jerman.

Namun China Taipei harus mengakui keunggulan Jepang 5-0 tanpa balas dan menjadikan Jepang juara grup.

Pengundian akan dilakukan usai pertandingan grup D antara juara bertahan Denmark melawan Malaysia. Pemenang laga ini akan menjadi juara di grup D.

Sejak berita ini ditulis, skor Malaysia vs Denmark masih sama kuat 1-1.

Pada partai pertama, Lee Chong Wei berhasil mengalahkan Viktor Axelsen. Denmark berhasil membalas melalui pasangan ganda Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding yang menaklukan Goh V Shem/Tan Wee Kiong.

Berikut prediksi lawan tim Thomas Indonesia di perempat final Thomas Cup 2018 :

1. Indonesia vs Prancis

2. Indonesia vs China Taipei

3. Indonesia vs Korea Selatan

4. Indonesia vs Malaysia/Denmark

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)