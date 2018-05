Hasil Perempat Final Piala Thomas 2018 - Jonatan Christie Menang, Indonesia Ungguli Malaysia 2-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil perempat final Piala Thomas (Thomas Cup) 2018 antara Indonesia vs Malaysia untuk sementara 2-1. Laga ini disiarkan langsung dan live streaming TVRI dan Inews TV.

Jonatan Christie yang tampil di partai ketiga berhasil memberikan poin pada laga Indonesia vs Thailand di perempat final turnamen bulu tangkis beregu Piala Thomas yang digelar di Bangkok, Thailand, Kamis (24/5/2018) malam.

Dalam laga yang disiarkan langsung (LIVE) TVRI, Jonatan Christie taklukan Lee Zii Jia dalam pertandingan tiga set 21-15, 11-21 dan 21-13.

Persaingan ketat terjadi pada awal pertandingan set pertama, skor bahkan sempat sama 9-9. Namun Jonatan keluar dari tekanan berkat dan berhasil unggul jauh 15-10. Dominasi Jonatan berlanjut dengan memanfaatkan kesalahan sendiri pemain Malaysia, set pertama berhasil diakhiri dengan skor 21-15.

Memasuki set kedua, Lee Zii Jia bangkit dan berhasil unggul 0-3 terlebih dahulu. Kali ini, Jonatan yang melakukan kesalahan. Beberapa kali pukulan Jonatan keluar lapangan sehingga membuatnya semakin tertinggal hingga skor 9-18.

Lee Zii Jia berhasil mencapai game poin terlebih dahulu melalui smash kerasnya ke sebelah kiri lapangan Jonatan.

Set kedua pun diakhiri dengan pengembalian Jonatan yang menyangkut net. Sek kedua berakhir dengan skor 11-21 untuk keunggulan Lee Zii Jia.

Saling mengejar poin terjadi di set ketiga hingga poin 2-2. Penampilan Lee Zi Jia kali ini tidak secermat set kedua, beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam pengembalian. Hal itu dimanfaatkan Jonatan untuk meraup poin hinga 8-4.

Paruh pertama set ketiga berhasil ditutup dengan skor 11-5 oleh Jonatan melalui sambarannya di depan net. Jonatan yang berhasil mendikte permainan Lee Zi jia dengan mudah meraih poin dan mengakhiri set ketiga dengan skor 21-13

Atas hasil tersebut, perempat final Piala Thomas (Thomas Cup) 2018 antara Indonesia vs Malaysia untuk sementara 2-1.

Susunan Indonesia vs Malaysia :

MS1 : Anthony Ginting vs Lee Chong Wei (19-21, 15-21)

MD1 : Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Goh V Shem/Tan Wee Kiong (21-19, 20-22, 21-13)

MS2 : Jonatan Christie vs Lee Zii Jia (21-15, 11-21, 21-13)

MD2 : Fajar Alfian/M. Rian Ardianto vs Aaron Chia/Teo Ee Yi

MS3 : Ihsan Maulana Mustofa vs Iskandar Zulkarnain Zainuddin

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)