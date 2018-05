Hasil Perempat Final Piala Thomas 2018 - Marcus/Kevin Menang, Skor Indonesia vs Malaysia 1-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil sementara tim Indonesia atas Malaysia di Piala Thomas 2018 (Thomas Cup 2018) adalah 1-1. Laga ini disiarkan langsung dan live streaming TVRI dan Inews TV.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil kalahkan pasangan Malaysia, Goh V Shem/Tan Wee Kiong pada perempat final Piala Thomas (Thomas Cup) 2018.

Marcus/Kevin turun di partai kedua pada laga yang berlangsung di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Kamis (24/5/2018).

Marcus/Kevin berhasil menang dalam permainan tiga set dengan skor 21-19, 20-22, 21-13. Atas hasil tersebut skor antara Indonesia vs Malaysia dalam perempat final Piala Thomas (Thomas Cup) 2018 untuk sementara 1-1.

Pada set pertama, Marcus/Kevin sempat tertinggal 8-15. Namun, Marcus/Kevin mampu melakukan permainan cepat dan langsung meraih poin beruntun hingga skor 13-15. Pasangan berjuluk The Minions ini mampu membalikkan kedudukan dan berhasil memenangkan set pertama dengan skor 21-19.

Memasuki set kedua, kejar mengejar poin terjadi hingga 8-8. Pertarungan sengit terjadi hingga memasuki juz 20-20, namun dua kesalahan Marcus berupa kesalahan pengamatan shuttlecock dan smash yang menyangkut net, membuat pasangan Malaysia unggul 22-20.

Kedua pasangan tetap menampilkan permainan cepat pada set ketiga, tetapi Marcus/Kevin mampu tampil unggul hingga skor 17-13.

Selepas itu, pasangan Indonesia tidak memberi pasangan Malaysia kesempatan berkembang dan berhasil menang 21-13 pada set ketiga.

Atas hasil tersebut, perempat final Piala Thomas (Thomas Cup) 2018 antara Indonesia vs Malaysia untuk sementara 1-1.

Susunan Indonesia vs Malaysia :

MS1 : Anthony Ginting vs Lee Chong Wei (19-21, 15-21)

MD1 : Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Goh V Shem/Tan Wee Kiong (21-19, 20-22, 21-13)

MS2 : Jonatan Christie vs Lee Zii Jia

MD2 : Fajar Alfian/M. Rian Ardianto vs Aaron Chia/Teo Ee Yi

MS3 : Ihsan Maulana Mustofa vs Iskandar Zulkarnain Zainuddin

