Hasil Perempat Final Piala Thomas 2018 - Lee Chong Wei Kalahkan Ginting, Indonesia vs Malaysia 0-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil perempat final Piala Thomas (Thomas Cup) 2018 antara Indonesia vs Malaysia untuk sementara 1-0. Pertandingan ini disiarkan langsung dan live streaming TVRI dan Inews TV.

Anthony Ginting turun di partai pertama pada laga yang berlangsung di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Kamis (24/5/2018).

Baca: Live TVRI! LIVE STREAMING Perempat Final Piala Thomas 2018 Indonesia vs Malaysia Malam Ini

Namun Ginting takluk dari Lee Chong Wei dua set langsung 19-21 dan 15-21. Atas hasil tersebut tim Merah Putih tertinggal 0-1 atas Malaysia pada perempat final Piala Thomas 2018.

Pada awal set pertama perolehan poin kedua pemain berimbang, Namun Ginting 3 kali melakukan pengembalian bola yang tidak mampu menyebrangi net hingga poin 4-5.

Poin sempat berimbang hingga 10-10, namun Lee Chong Wei langsung meraih tujuh poin beruntun melalui permainan tenang yang ditunjukkannya.

Ginting akhirnya mampu menghentikan poin beruntun Lee Chong Wei setelah shuttlecocknya keluar lapangan.

Momen berlanjut hingga Ginting berhasil memperkecil kedudukan menjadi 14-17. Permainan gigih Ginting berhasil membuat dirinya menyusul perolehan poin Lee Chong Wei hingga 19-20.

Baca: LIVE STREAMING Perempat Final Thomas Cup 2018 Indonesia vs Malaysia - Link Live Streaming TVRI

Namun, Lee Chong Wei berhasil mengakhiri set pertama melalui smash menyilang yang tidak dapat diantisipasi oleh Ginting. Set pertama berakhir dengan skor 19-21.

Memasuki set kedua, Lee Chong Wei kembali unggul sejak awal pertandingan. Smash lurus dari Lee Chong Wei tidak bisa ditangkis Ginting sehingga skor menjadi 3-6.

Melalui smash kerasnya, Ginting sempat memangkas poin hingga 10-11. Kejar mengejar poin terus terjadi hingga 15-16, namun Lee Chong Wei membuktikan kematangannya.

Lee Chong Wei yang minim melakukan kesalahan mampu mengunci poin Ginting, set kedua pun berakhir dengan skor

Atas hasil tersebut, perempat final Piala Thomas (Thomas Cup) 2018 antara Indonesia vs Malaysia untuk sementara 1-0.

Susunan Indonesia vs Malaysia :

MS1 : Anthony Ginting vs Lee Chong Wei (19-21, 15-21)

MD1 : Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Goh V Shem/Tan Wee Kiong

MS2 : Jonatan Christie vs Lee Zii Jia

MD2 : Fajar Alfian/M. Rian Ardianto vs Aaron Chia/Teo Ee Yi

MS3 : Ihsan Maulana Mustofa vs Iskandar Zulkarnain Zainuddin

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)