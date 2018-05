Lindsay Lohan Posting Tagar Ramadhan Kareem, Warganet: Wishing U Whary Happy Ramadhan Kareem

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Lindsay Lohan sering dikabarkan tertarik kepada Islam.

Tahun lalu, kabar aktris cantik Hollywood ini masuk Islam alias mualaf sepertinya bukan isapan jempol.

Akun Twitternya secara jelas menyebut kalimat yang menunjukkan ketertarikannya untuk menjadi seorang muslimah.

Kemudian, di bulan puasa Ramadhan 2018 ini, dia dua kali memposting foto di Instagram yang di keterangannya ada tulisan Ramadhan dalam aksara Arab dan tanda pagar Ramadan Kareem, walau foto yang dipostingnya tak nyambung dengan Ramadhan, yaitu tentang pekerjaannya dan keluarganya.

Seperti di postingan terakhirnya pada Kamis (24/5/2018) ini, dia memposting sesuatu yang tampaknya adalah sampul majalah bergambar dirinya.

Keterangan fotonya membahas tentang pekerjaannya dan keinginannya menjadi wanita kuat.

Hal yang menarik adalah di akhir captionnya itu ada tanda pagar kata Ramadhan dalam huruf Arab.

Seperti ini postingannya.

@mertalas I am sure that #ingridsischy would be proud of this moment. That day in @balmain with two hours with @ctilburymakeup to have a photo shoot and jet off! (emoticon) we are blessed to know the feeling of #teamwork! (emoticon) I took life into my own hands. To be a STRONG WOMAN and do the work myself. #ownITLOHAN #alone no favours and no help, 6 years later three clubs and two islands (emoticon) I thank #greece #sharjah and #uae for all of this. I finally know who I am today and how Powerful I can be(emoticon) #trust (don’t complain if you want to run the world) #grateful (emoticon) (kata Ramadhan dalam tulisan Arab)

Tak hanya itu, di postingan sebelumnya dia memposting foto keluarganya dan menuliskan sesuatu tentang neneknya, Nona Sullivan yang telah berusia 94 tahun dan dia bersyukur bisa berkumpul bersama keluarganya.

