Sedang Berlangsung! Marcus/Kevin vs Malaysia Perempat Final Thomas Cup 2018 Live iNewsTV dan TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! Perempat Final Piala Thomas (Thomas Cup 2018) Indonesia vs Malaysia Live di TVRI dan Inews TV.

Tampil di partai kedua, pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menghadapi pasangan Malaysia Goh V Shem/Tan Wee Kiong pada Kamis (24/5/2018).(Link live streaming metube.id/iNewsTV di akhir berita)

Tim Thomas Indonesia sebagai juara grup B akan melawan runner-up Grup D, Malaysia pada Kamis (24/5/2018) malam. Tim bulu tangkis putra Malaysia lolos ke perempat final Piala Thomas 2018 dengan status runner-up Grup D setelah pada Rabu (23/5/2018) kemarin menelan kekalahan 2-3 dari pasukan Denmark.

Hingga berita ini diturunkan Indonesia masih tertinggal 0-1 usai Anthony Ginting takluk dari Lee Chong Wei dua set langsung 19-21 dan 15-21.

Susunan Indonesia vs Malaysia :

MS1 : Anthony Ginting vs Lee Chong Wei

MD1 : Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Goh V Shem/Tan Wee Kiong

MS2 : Jonatan Christie vs Lee Zii Jia

MD2 : Fajar Alfian/M. Rian Ardianto vs Aaron Chia/Teo Ee Yi

MS3 : Ihsan Maulana Mustofa vs Iskandar Zulkarnain Zainuddin

Link Live Streaming TVRI Tim Thomas Indonesia vs Malaysia dapat diakses melalui tautan berikut :

Link Live Streaming TVRI Tim Piala Thomas Indonesia vs Malaysia

