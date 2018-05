Hasil Perempat Final Piala Thomas 2018 - Fajar/Rian Bikin Indonesia Kalahkan Malaysia 3-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil perempat final Piala Thomas (Thomas Cup) 2018 antara Indonesia vs Malaysia untuk sementara 3-1. Indonesia pun lolos ke babak semifinal Piala Thomas 2018.

Atas hasil tersebut, Marcus/Kevin cs berhak melaju ke babak semifinal. Fajar Alfian/M. Rian Ardianto yang tampil di partai keempat berhasil menjadi penentu pada laga Indonesia vs Malaysia di perempat final turnamen bulu tangkis beregu Piala Thomas yang digelar di Bangkok, Thailand, Kamis (24/5/2018) malam.

Dalam laga yang disiarkan langsung (LIVE) TVRI, Fajar/Rian taklukan Aaron Chia/Teo Ee Yi dalam pertandingan tiga set 21-18, 10-21 dan 21-10.

Pada set pertama, Fajar/Rian harus berjibaku untuk memenangkan set tersebut. Fajar/Rian sempat unggul 15-8, namun pasangan Malaysia tidak patah asa dan mampu mengejar hingga 20-18.

Namun, Fajar/Rian berhasil menutup kemenangan set pertama dengan skor 21-18. Memasuki set kedua, Fajar/Rian tampil di bawah performa terbaiknya, beberapa kali pengembalian pasangan tersebut gagal dan menghasilkan poin untuk Malaysia.

Sempat tertinggal 10 poin, Fajar/Rian terlihat melepas set kedua dengan skor 10-21.

Pada set penentuan, Fajar/Rian tampil mendominasi. Fajar Rian menampilkan permainan cepat dan tidak melakukan banyak kesalahan sendiri.

Aaron Chia/Teo Ee Yi yang mampu menampilkan pukulan-pukulan atraktif di set kedua tidak berkutik.

Fajar/Rian menutup set ketiga dengan skor 21-10. Atas hasil tersebut skor Indonesia vs Malaysia menjadi 3-1. Tim Thomas Indonesia berhak melajut ke babak semifinal Piala Thomas (Thomas Cup).

Susunan Indonesia vs Malaysia :

MS1 : Anthony Ginting vs Lee Chong Wei (19-21, 15-21)

MD1 : Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Goh V Shem/Tan Wee Kiong (21-19, 20-22, 21-13)

MS2 : Jonatan Christie vs Lee Zii Jia (21-15, 11-21, 21-13)

MD2 : Fajar Alfian/M. Rian Ardianto vs Aaron Chia/Teo Ee Yi (21-18, 10-21 dan 21-10).

MS3 : Ihsan Maulana Mustofa vs Iskandar Zulkarnain Zainuddin (tidak dipertandingkan)

