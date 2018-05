Jadwal Siaran Langsung (Live) Pekan 10 Liga 1 2018 - Bali Utd vs Persib, Barito Putera vs Persija

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) Pekan 11 Liga 1 2018 akan menyajikan pertandingan-pertandingan pada 26-30 Mei 2018. Pertandingan akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, O Channel, UseeTV dan Vidio.com.

Laga pembuka, Sabtu, 26 Mei 2018 bakal tersaji satu laga yakni PSMS vs Arema FC.

Bertandang ke Stadion Teladan, Medan, skuat arahan Milan Petrovic ini wajib mencuri poin untuk meneruskan tren positif sekaligus keluar dari zona degradasi.

Lalu, Minggu (27/5/2018), ada laga Bhayangkara FC vs Borneo, Bali United vs Persib, dan Perseru vs Sriwijaya. Bermain away di Gianyar, tim besutan Mario Gomez bila memetik poin penuh bisa menggeser Barito Putera dari posisi runner-up.

Di pihak lawan, Bali United menelan kekalahan 2-0 atas Borneo FC pada pekan lalu. Namun, di laga kandang saat menjamu Arema FC, Stefano Lilipaly dan kawan-kawan membungkam Arema FC 1-0 pada laga pekan ke-9.

Selain itu, Bali United memiliki rekor cukup baik di laga kandang. Hingga pekan ke-10 Liga 1, klub berjuluk Serdadu Tridatu itu tercatat hanya sekali kalah di Kapten I Wayan Dipta. Dengan demikian, misi Jonathan Bauman dan kawan-kawan untuk mencuri poin tak mudah.

Laga selanjutnya, dua pertandingan bakal tersaji pada Senin (28/5/2018), yakni PSIS vs Mitra Kukar dan Persela vs PS Tira. Menarik disimak hasil laga Persela, Mitra Kukar, dan PS Tira. Sebab, ketiga kesebelasan tersebut berada di posisi berdekatan, yakni peringkat tujuh, delapan, dan sembilan.

Sementara PSIS Semarang, masih berkutat di dasar klasemen mengoleksi delapan poin hasil dua kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan. Usai meladeni tim Naga Mekes, Bruno Silva dan kawan-kawan akan melakoni laga tandang ke Kanjuruhan menantang Arema FC.

Laga Persebaya vs Persipura bakal berlangsung Selasa, 29 Mei 2018. Tim Mutiara Hitam setidaknya harus mencuri satu poin di Gelora Bung Tomo untuk mengamankan posisi pemuncak klasemen.

Pada hari terakhir, Rabu, 30 Mei 2018, duel Barito Putera vs Persija bakal tersaji di Stadion 17 Mei dan PSM vs Madura United akan menjadi laga penutup pekan ke-11 Gojek Liga 1. Persija patut waspada sebab mereka kini berada di peringkat ke-16.