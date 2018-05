Motor Bongsor Kian Digandrungi, All New Vario Tak Terpengaruh

BANJARMASINPOST.CO.ID — Sepeda motor matik berbadan bongsor kian diminati konsumen. Tak ayal, permintaan Yamaha Aerox terus meningkat.

Divisi Customer Community Satisfaction Yamaha Kalselteng, M Azhar Astaman mengatakan, permintaan terus meningkat karena Aerox tergolong dalam Maxi series. Pihaknya menargetkan konsumrn pria usia 25 sampai 35 tahun.

“Pecinta matik CC besar yang penuh fitur canggih dan berkelas ini bagus peminatnya. Kami berikan promo bunga nol persen khusus Aerox 155 VVa, NMax,” katanya.

Dijelaskannya, ada tiga tipe Aerox S, Aerox R dan Aerox. Aerox merupakan keluarga Maxi series dengan desain body sporty dan aerodinamis, spedometer full digital, Mid atau avarage full consumtion, trip meter , battery indicator.

Baca: Live TVRI! Live Streaming INews TV Semifinal Piala Thomas 2018 Indonesia vs China via TVRI

Feature Smart key system atau imobilelizer, answer back, smart motor generator suara stater mesin halus, electric power socket untuk charger gadget, mesin 155 CC Blue core + VVA tenaga merata di setiap putaran mesin.

“Shock tabung lampu LED, harga Rp 24 juta dan Rp 28 juta,” tambahnya.

Tingginya permintaan sepeda motor matik tidak membuat gencar All New Honda Vario 150. PT Trio Motor selaku Main Dealer Honda wilayah Kalsel dan Kalteng gencar mempromosikan produk teranyar mereka All New Honda Vario 150 bersama youtuber otomotif asal banua Onessmotovlog.

Youtuber asal banua yang akrab disapa Ones ini langsung melakukan test ride dan merasakan kenyamanan serta ketangguhan skutik canggih All New Honda Vario 150 pada acara regional public launching yang dilaksanakan di Citraland Banjarmasin pada 10-14 Mei 2018 lalu.

Baca: Live Indosiar! Link Live Streaming Persija vs Persipura Liga 1 2018 via Streaming Indosiar Malam Ini

Smart key sytem yang tersemat pada All New Vario 150 menjadi fokus perhatian yang di review pada akun youtube Onessmotvlog yang memiliki lebih dari seratus ribu subscribers tersebut.

Teknologi smart key system yang ada di All New Honda Vario 150 ini sangat canggih dan aman, kedepannya smart key system akan banyak digunakan untuk menggantikan sistem kunci konvensional, dan Honda sudah menjadi salah satu pelopor penggunaan smart key yang futuristik dan teruji keamanannya.

Marketing Manager PT Trio Motor, Afrizal Rachman mengatakan, promosi secara digital di sosial media seperti youtube, instagram dan facebook memiliki dampak yang signifikan terhadap pengenalan All New Honda Vario 150 terlebih untuk khalayak muda yang banyak mendominasi sosial media.

“Selain promosi melalui youtuber otomotif, kedepannya kami juga akan mempromosikan All New Honda Vario 150 dengan menggaet selebgram lokal yang memiliki popularitas dan pengaruh di media sosial instagrm maupun facebook,” ucap Afrizal. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)