Yuk Ikutan Nobar Liga Champion di Best Western, Banyak Hadiahnya Lho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ayo Madridistas dan Kopites, nonton bareng jagoan kalian bertemu pada Final UEFA Champions League Kyiv 2018 di Best Western Kindai Hotel Banjarmasin.

Kkumpul Sabtu (26/5) pukul 24.00 Wita sambil menunggu kick off final antara Real Madrid versus Liverpool di lantai dua Widai Restaurant Minggu (27/5) pukul 02.45 Wita.

Dapatkan doorprize voucher buka puasa atau t-shirt.

Juga PES 2018 Competition (Gratis) dengan hadiah utama berupa voucher menginap.

Aldo, Marketing Communication Manager Best Western Kindai Hotel, menyampaikan, dapatkan pula spesial paket Sabar (Sahur Nobar) hanya Rp 100 ribu nett per orang orang (makan sepuasnya).

"Selain itu, kalian dapat kesempatan mengikuti games dan kuis selama acara dengan hadiah voucher bukber atau t-shirt," urainya.

Info dan reservasi hubungi 05116775588 atau 082157517786 (Whatsapp only). Follow us on IG : @bwkindaihotel @bwkindaihotel @bwkindaihotel.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)