Baru Dipasarkan, 30 Unit All New Ertiga Sudah Dipesan Warga Palangkaraya

Mobil All New Ertiga saat diperkenalkan di Atrium Palangkaraya Mal, Sabtu (26/5/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Kehadiran Mobil Baru All Enw Ertiga sudah ditunggu-tunggu warga Kalimantan Tengah. Ini, terbukti baru dipasarkan di Palangkaraya, Sabtu (26 /5/2018) sudah 30 unit All New Ertiga yang dipesan.

Mobil Suzuki Ertiga memang sudah lama di kenal warga Palangkaraya, dan kabupaten lain di Kalimantan Tengah. Monil Ertiga keluaran pertama masih berkesan, sehingga para penggemarnya menunggu mobil baru keluaran Suzuki All New Ertiga.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali memperkenalkan All New Ertiga dalam pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018, beberapa waktu yang lalu, kini konsumen Indonesia di seluruh penjuru tanah air sudah bisa menikmati kehadiran Suzuki All New Ertiga.

Branch Manager Area Palangkaraya, Sono Wijanarko, Sabtu (26/5/2018) mengatakan, dalam peluncuran perdana Suzuki All New Ertiga di Palangkaraya, mengatakan, sudah ada 30 warga Palangkaraya yang pesan mobil tersebut sebelum diperkenalkan di Palangkaraya.

"Ini menandakan bahwa peminat All New Ertiga di Palangkaraya cukup baik, dan pemesanan tersebut akan terus bertambah dalam hari-hari berikutnya, karena mobil Ertiga yang lama cukup laku keras di Kalteng, mencapai 75 persen," ujarnnya.

Apalagi sebut dia, mobil baru All New Ertiga memiliki kelebihan tambahan dibanding dengan Mobil Ertiga yang lama."Mobil baru ini lebih panjang, 130 mm, levar 40 mm, tinggi 5 mm dan berat ringan 50 kg," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id/faturahman)