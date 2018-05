Live Streaming Indosiar PSMS Medan vs Arema FC Liga 1 2018 : Ini Link Live Streaming Vidio.com

PSMS Medan vs Arema FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga PSMS Medan vs Arema FC pada Sabtu (26/5/2018) malam di pekan 11 Liga 1 2018 yang disiarkan langsung Indosiar diprediksi berlangsung sengit.

PSMS Medan vs Arema FC juga bisa ditonton lewat tayangan live streaming vidio.com dan indosiar.com/live Live streaming PSMS Medan vs Arema FC via Streaming vidio.com bisa diakses mulai pukul 21.00 WIB (link streaming Indosiar dan vidio.com ada di akhir berita).

Bermain di depan pendukungnya sendiri, di di Stadion Teladan, Medan, kemenangan menjadi harga mati bagi PSMS Medan. Tim berjulukan Ayam Kinantan tersebut memiliki kuntungan sendiri dalam menghadapi Singo Edan di Stadion Teladan, Medan.

Arema FC memang tengah dalam performa apik setelah mengalahkan juara bertahan Liga 1 2017, Bhayangkara FC, dengan empat gol tak berbalas pada pekan kesepuluh Liga 1 2018 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (22/5/2018).

Namun, setelah kemenangan besar tersebut, beberapa pemain Arema FC menderita cedera. Akibatnya, deretan pemain Arema FC harus absen pada laga melawan PSMS Medan lantaran cedera.

Mereka adalah Arthur Cunha, Purwaka Yudi, Thiago Furtuoso dan Ricky Ohorella. Hal ini menjadi keuntungan bagi skuat Ayam Kinantan asuhan Djadjang Nurdjaman. Tak hanya itu, Arema FC juga akan kehilangan dua pemain yaitu Dendi Santoso dan Israel Wamiau akibat hukuman larangan bermain karena akumulasi kartu kuning.

Hanya, Djanur meyakini Arema FC pasti telah mempersiapkan pemain yang sepadan untuk menutup corong yang kosong.

"Mungkin pengaruh absen 6 pemain itu untuk Arema ada. Tapi kami tidak akan menjadi lengah dan kami akan mewaspadai. Karena biasanya selalu ada yang menutup posisi penggantinya," katanya seperti dikutip dari Tribun Medan.

Karena bagi Djanur, kebangkitan Arema FC pasti akan menyusahkan terutama dua penyerang yang berhasil membawa masing-masing mencetak dua gol kala mempermalukan Bhayangkara FC.

"Mereka mempunyai Dedik Setiawan dan Rivaldi Bawuo untuk menggantikan posisi kosong yang ditinggalkan oleh Thiago Furtuoso serta Dendi Santoso. Mereka sama bahayanya, buktinya masing-masing bisa mencetak dua gol ke gawang Bhayangkara FC," ujarnya.

