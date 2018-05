MotoGP Italia 2018 : Rossi dan Marquez Tak Masuk 100 Atlet Terpopuler, Ini Jadwalnya!

BANJARMASINPOST.CO.ID - MotoGP Italia 2018 dijadwalkan berlangsung di Mugello Circuit, Scarperia e San Piero pada Minggu (3/6/2018).

Jelang race keenam MotoGP 2018 yang akan diadakan di sirkuit Mugello Italia, kabar mengejutkan muncul. Pebalap tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, untuk kali pertama tidak masuk dalam daftar 100 atlet paling populer.

Tampaknya seiring dengan umur yang menua dan jarang memenangkan balapan membuat Valentino Rossi tergusur.

Dilansir dari ESPN melalui bolasport.com, dari 24 pebalap MotoGP tidak ada yang masuk dalam 100 besar atlet paling populer pada 2018. Bahkan Marc Marquez yang memenangi empat gelar juara dunia MotoGP dalam lima tahun terakhir juga tidak mampu menembus daftar tersebut.

Bahkan dari kategori olahraga balap motor/mobil, hanya pebalap F1 dari tim Mercedes, Lewis Hamilton, yang masuk pada daftar tersebut.

Lebih parahnya, tidak ada atlet berpaspor Italia yang masuk dalam daftar 100 atlet paling populer tahun 2018. Ranking itu dibuat berdasarkan banyaknya pencarian tentang olahraga di Google, perjanjian sponsorship, hingga jumlah pengikut di akun sosial para atlet.

Dalam daftar tersebut, pemain sepakbola mendominasi dengan 33 pemain masuk dalam 100 atlet paling populer tahun ini. Kemudian diikuti bola basket dengan 13 perwakilan dan tenis dengan 12 petenis masuk dalam daftar. Adapun golf dan american football masing-masing memiliki tujuh perwakilan.

Cristiano Ronaldo (Real madrid) berada di daftar teratas, diikuti oleh LeBron James (Cleveland Cavaliers), dan Lionel Messi (Barcelona).

Sementara itu, pemain PSG, Neymar, berada di peringkat keempat, diikuti oleh Roger Federe (Tenis) dan Tiger Woods (Golf) yang ada di peringkat kelima dan keenam.

Pemain sepakbola yang bermain di Liga Italia, hanya diwakili Paolo Dybala (Juventus) yang masuk daftar 100 atlet paling populer pada 2018 dan berada di peringkat ke-29.

Valentino Rossi pun sepertinya tidak terlalu memikirkan dengan daftar tersebut dan lebih fokus untuk mengejar gelar ke-10 di MotoGP.

Berikut Jadwal MotoGP 2018 :

1. GP Qatar Losail International Circuit (18/3/2018)

2. GP Argentina Autódromo Termas de Río Hondo (8/4/2018)

3. GP Americas Circuit of the Americas, Austin (22/4/2018)

4. GP Spanyol Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera (06/5/2018)

5. GP Perancis Circuit Bugatti, Le Mans (20/5/2018)

6. GP Italia Mugello Circuit, Scarperia e San Piero (3/6/2018)

7. GP Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya (17/6/2018)

8. GP Belanda TT Circuit Assen, Assen (1/7/2018)

9. GP Jerman Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal (15/7/2018)

10 GP Ceko Automotodrom Brno, Brno (5/8/2018)

11. GP Austria Red Bull Ring, Spielberg (12/8/2018)

12. GP Inggris Silverstone Circuit, Silverstone (26/8/2018)

13. GP San Marino World Circuit Marco Simoncelli (9/9/2018)

14. GP Aragon Motorland Aragón, Alcañiz (23/9/2018)

15. GP Thailand (New) Buriram International Circuit (7/10/2018)

16. GP Jepang Twin Ring Motegi, Motegi (21/10/2018)

17. GP Australia Phillip Island GP Circuit, Phillip Island (28/10/2018)

18. GP Malaysia Sepang International Circuit, Selangor (4/10/2018)

19. GP Valencia Circuit Ricardo Tormo, Valencia (18/11/2018)

Catatan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)