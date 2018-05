Live Streaming SCTV Real Madrid vs Liverpool Final Liga Champions via Link Live Streaming Vidio.com

Real Madrid vs Liverpool Live SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Real Madrid vs Liverpool pada Final Liga Champions Minggu (27/5/2018) dini hari, yang disiarkan langsung SCTV diprediksi berlangsung sengit.

Real Madrid vs Liverpool juga bisa ditonton lewat tayangan live streaming vidio.com dan sctv.co.id/live. Live streaming Real Madrid vs Liverpool via Streaming vidio.com bisa diakses mulai pukul 01.30 WIB (link streaming SCTV dan vidio.com ada di akhir berita).

Jelang laga tersebut, Eks pemain Liverpool dan Real Madrid, Michael Owen, percaya bahwa Liverpool memiliki senjata gaya permainan khusus untuk tundukkan Real Madrid.

Real Madrid yang melaju ke final dengan menyingkirkan tim-tim besar seperti, Bayern Muenchen, Juventus dan Paris Saint-Germain memang lebih diunggulkan.

Bandingkan dengan Liverpool yang menyingkirkan, AS Roma, Manchester City, dan FC Porto, pada babak sebelumnya tampak tak lebih superior daripada Los Blancos.

Namun, Legenda Liverpool yang pernah bermain di Real Madrid, Michael Owen, memiliki pandangan lain terhadap laga tersebut.

Owen yang kini berkerja sebagai pundit di BT Sport, mengungkapkan bahwa El Real tak akan siap menghadapi laga nanti.

"Semua orang yang saya ajak bicara di Real Madrid percaya bahwa final nanti akan menjadi bentrokan dengan gaya brilian," ujar Owen dikutip BolaSport.com dari laman Liverpool Echo.

"Mereka juga percaya diri melawan siapa pun lawannya sebab berstatus sebagai juara bertahan dua musim beruntun," kata Owen menambahkan.

Meskipun skuat asuhan Zinedine Zidane memiliki pengalaman banyak, peraih Ballon d'Or 2001 itu mengaku tak memiliki gaya permainan sepadan untuk menghadapi Liverpool.