Vanesha Prescilla Nampak Segar, Lihat Potongan Rambut Barunya, Tambah Cantik!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris yang juga pasangan Adipati Dolken, Vanesha Prescilla belum lama ini mengubah model rambutnya.

Vanesha memotong sebagian rambut panjang hingga di atas bahu.

Hal tersebut dilansir dari akun Instagram sang kakak, Sissy Prescillia.

Sissy mengunggah foto dirinya bersama sang adik dan tiga orang wanita lainnya.

Kebetulan, lima perempuan dalam foto tersebut memiliki potongan rambut yang sama.

Perubahan model rambul Vanesha membuat bentuk wajahnya sedikit berubah.

Potongan rambut baru Vanesha Prescilla.

"The woman who cuts her hair is about to change her life. -Coco Chanel" tulis Sissy untuk menjelaskan foto itu.

Vanesha yang tadinya memang sudah imut terlihat makin fresh dan cute loh setelah potong rambut.

Bahkan bisa dibilang image Milea seketika hilang setelah Vanesha potong rambut.