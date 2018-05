Cantiknya Dua Lipa di Pembukaan Liga Champions 2018, ini 7 Fakta Tentangnya, Nomor 6 Tak Disangka

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penampilan Dua Lipa dalam pembukaan final Liga Champions 2018 begitu memukau.

Penyanyi asal Inggris itu tampil energik di NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev, Sabtu (26/5/2018) atau Minggu dini hari WIB.

Penyanyi 22 tahun tersebut tampil seksi dalam balutan busana putih transparan dan celana silver.

Penampilannya itu disempurnakan dengan sepatu sporty warna putih dan stocking jaring yang berkilau.

Dikutip dari Tribunnews, ia membawakan beberapa lagu campuran di antaranya, One Kiss, No Lie, Be The One, IDGAF dan New Rules.

Dia tampil memukau dengan puluhan penari latar.

Penampilannya mampu membius sekitar 70 ribu penonton yang memadati stadion tersebut.

Dua Lipa juga membagikan fotonya lewat unggahan Instagramnya, Minggu (27/5/2018).

Netizen pun memuji penampilannya tersebut

anusmitadeka2002: "Amazing performance