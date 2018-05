Dewan Banjar Banyak Mangkir, Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan 3 Raperda Gagal Digelar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Anggota DPRD Banjar benar-benar keterlaluan. Mereka, sering kali bolos dalam kegiatan DPRD Banjar yang telah diagendakan.

Seperti yang terjadi hari ini. Sebanyak 19 anggota DPRD Banjar mangkir dari kewajibannya.



Akibatnya, Sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap tiga raperda yakni raperda perubahan perda No 6/2011 tentang retribusi jasa umum, raperda perubahan perda No 7/2011 tentang retribusi jasa usaha serta raperda perubahan perda No 8 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu batal digelar.



Ketua DPRD Banjar H Rusli yang memimpin sidang pun membatalkan sidang pengambilan keputusan terhadap ketiga raperda tersebut.

Alasannya, karena dari 45 anggota dewan yang hadir hanya 26 orang dan sebanyak 19 orang tidak hadir.



"Sesuai dengan tatif No 1/2014 syarat kourum untuk digelarnya sidang paripurna pengambilan keputusan perda adalah 2/3 maka sidang paripurna ini tidak quorum. Harusnya 30 orang quorum. Sidang pengambilan keputusan ketiga perda tidak bisa dilanjutkan,"tegasnya.



Diapun sangat menyesalkan rekan-rekanya yang tidak hadir dalam sidang paripurna kali ini.



Terkait dengan sanksi terhadap anggota dewan yang tidak hadir, itu menjadi tugas Badan Kehormatan (BK) Dewan.



"Bahkan kalau sampai tiga kali tidak hadir berturut-turut BK bisa memberikan sanksi dengan melaporkannya kepada partai melalui fraksi," kata Rusli.(wid)