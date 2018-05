Jadwal Pertandingan Persahabatan Piala Dunia Rusia 2018 Pekan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Dunia 2018 Rusia tinggal menghitung hari, tepatnya akan dimulai Kamis (14/6/2018) nanti

Sejumlah tim peserta terus melakukan persiapan, termasuk melakukan laga persahabatan.

Tim-tim seperti Brazil, Spanyol, Portugal, Prancis dan lainnya akan memainkannya sejumlah laga persahabatan pekan uni.

Berikut Jadwal laga Persahabatan menjelang Piala Dunia 2018 (dalam WIB)

Senin, 28 Mei 2018

18:00 Korea Selatan vs Honduras

Selasa, 29 Mei 2018

01:00 Portugal vs Tunisia

01.15 Turki vs Iran

01:45 Italia vs Arab Saudi

02:00 Prancis vs Republik Irlandia

08:00 Meksiko vs Wales

Rabu, 30 Mei 2018

04.00 Panama vs Irlandia Utara

06:00 Argentina vs Haiti

08.00 Peru vs Skotlandia

17:25 Jepang vs Ghana

Kamis, 31 Mei 2018

01:45 Austria vs Rusia

Jumat, 1 Juni 2018

01.00 Ukriana vs Maroko

01:45 Slovakia vs Belanda

18:00 Australia vs Republik Cek

18:00 Korea Selatan vs Bosnia dan Herzegovina

Sabtu, 2 Juni 2018