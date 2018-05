Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan 11 Senin (28/5) : PSIS vs Mitra Kukar, Persela vs PS Tira

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 hari ini Senin (28/5/2018) akan menyajikan dua laga PSIS Semarang vs Mitra Kukar dan Persela Lamongan vs PS Tira.

Laga PSIS Semarang vs Mitra Kukar akan disiarkan langsung lewat tayangan live streaming Vidio.com mulai pukul 20.30 WIB.

Laga yang cukup penting buat tuan rumah untuk mengembalikan kepercayaan dirinya.

Saat ini, Laskar Mahesa Jenar masih terpuruk di dasar klasemen Liga 1 2018 setelah baru mengantongi 8 poin dari 10 laga.

Sementara itu, laga Persela Lamongan vs PS Tira akan disiarkan langsung oleh O Channel di jam yang sama.

Persela Lamongan tengah dalam trend positif setelah terus mendulang poin penting di beberapa laga terakhir dan kini ada di papan tengah.

Hasil dan jadwal siaran Langsung Pekan 11 Liga 1 2018

* Sabtu (26 Mei 2018)

- 21:00 WIB: PSMS vs Arema FC (2-0)

* Minggu (27 Mei 2018)

- 20:30 WIB: Bhayangkara FC vs Borneo (1-1)

- 20:30 WIB: Bali United vs Persib (0-0)

- 20:30 WIB: Perseru vs Sriwijaya (1-0)

* Senin (28 Mei 2018)

- 20:30 WIB: PSIS vs Mitra Kukar (live streaming vidio.com)

- 20:30 WIB: Persela vs PS Tira (O Channel)

* Selasa (29 Mei 2018)

- 20:30 WIB: Persebaya vs Persipura (Indosiar)

* Rabu (30 Mei 2018)

- 20:30 WIB: Barito Putera vs Persija (Indosiar)

- 20:30 WIB: PSM vs Madura United (live streaming vidio.com)

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 11 Bisa Berubah Sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)