Ustaz Yusuf Mansur Tausiyah Ramadhan di Instagram, Captionnya Bikin Ngakak Warganet Pun Ikutan Latah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Momen bulan puasa Ramadhan ini dimanfaatkan Ustad Yusuf Mansur untuk menyampaikan tausiyah di Instagramnya, @yusufmansurnew, Senin (28/5/2018) siang.

Dia menyampakai ceramah tentang menjadi orang pemaaf.

Siapa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka hati bakal adem, tenang, kalem lebih sehat.

Kira-kira begitu maksud postingannya ini.

Dia juga memposting sebuah gambar ilustrasi yang bertulisan sebuah hadis Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Ahmad.

Begini bunyi hadisnya “Sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat memaafkan.”

Walau begitu, perhatian warganet terfokus ke caption postingannya ini yang menggunakan Bahasa Inggris bercampur Bahasa Indonesia yang tampak membingungkan namun bikin ngakak.

Begini caption-nya “The Maafers (baca: para pemaaf) wil(baca: will/ akan) bikaming (baca: becoming/ menjadi) the Ademers (baca: orang yang adem), the Tenangers (baca: orang yang tenang), the Kalemers (baca: orang yang kalem). Dan kebaikannya pun buat dirinya sendiri. Bakal sehater (baca: sehat) than before (baca: dari sebelumnya).”

Warganet membaca caption ini ikut latah berkomentar mengikuti bahasa sang ustad kondang ini.

Mereka tampak terhibur, bahkan ada pula yang menyertakan emoticon tertawa.