Warga Tumbukan Banyu Daha Selatan Diringkus Edarkan Zenith

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Satuan Reskrim Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali mengamankan pelaku pengedar Carnophen alias zenith.



Pelaku dengan inisial MS diamankan oleh aparat berwajib pada Minggu, (27/5/2018) pukul 13.00 Wita.



Warga Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, HSS, ini diamankan di Jalan Satria Desa Tumbukan Banyu tanpa perlawanan.



Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti 87 butir Carnophen dan uang tunai Rp 98 ribu hasil penjualan Carnophen dalam yang disimpan pelaku dalam dompet cokelat.

Saat diamankan, puluhan butir Carnophen disembunyikan oleh pelaku dalam tempat minyak rambut merk Johny Andrean.



Kapolres HSS AKBP Rahmat Budi Handoko SIK melalui Kasubbag Humas IPTU Gandhi Ranu membenarkan dengan penangkapan pelaku.



"Pelaku diamankan tanpa perlawanan. Barang bukti disembunyikan oleh pelaku pada tempat minyak rambut," katanya, Senin, (28/5).



Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya pengedar Carnophen di wilayah Desa Tumbukan Banyu.



Pelaku melanggar pasal 114 sub 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sub Pasal 197 sub 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Saat ini pelaku beserta barang buktinya sudah diamankan di Polres HSS untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada 87 butir Carnophen yang ditemukan dari tangan pelaku . (BANJARMASINPOST.co.id/aprinto)