Live Streaming Indosiar Persebaya vs Persipura Liga 1 2018 : Ini Link Live Streaming Vidio.com

Persebaya vs Persipura

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Persebaya Surabaya vs Persipura pada Selasa (29/5/2018) malam di pekan 11 Liga 1 2018 yang disiarkan langsung Indosiar diprediksi berlangsung sengit.

Persebaya vs Persipura juga bisa ditonton lewat tayangan live streaming vidio.com dan indosiar.com/live. Live streaming Persebaya vs Persipura via Streaming vidio.com bisa diakses mulai pukul 20.30 WIB (link streaming Indosiar dan vidio.com ada di akhir berita).

Bermain di depan pendukungnya sendiri, di stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemenangan menjadi harga mati bagi Persebaya Surabaya. Tuan rumah Persebaya punya catatan yang lumayan bagus saat berlaga di hadapan pendukung setia mereka, Bonek. Dari empat laga kandang yang sudah dimainkan oleh Persebaya, Bajul Ijo memenangi dua laga, satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Sementara bagi Persipura, rekor laga tandang tim Mutiara Hitam musim ini terbilang cukup buruk. Persipura tak pernah meraih kemenangan saat bermain di luar kandangnya, Stadion Mandala, Jayapura. Dari lima laga tandangnya, Persipura menelan tiga kekalahan dan dua hasil imbang.

Bahkan di dua laga tandang terakhir kontra Persib Bandung dan Persija Jakarta, Persipura menyerah dengan skor identik 0-2. Pelatih Persebaya Angel Alfredo Vera mengakui Persipura merupakan tim kuat dengan segudang prestasi.

Apalagi saat ini Persipura masih di puncak klasemen sementara Liga 1 2018.

"Persipura selalu punya kualitas bagus," ujar Angel Alfredo Vera, sebagaimana dikutip dari Tribun Jatim, Selasa (29/5/2018).

"Mereka punya pemain berpengalaman, dan sekarang mereka juga punya beberapa pemain muda yang bagus juga, lawan Persipura tentu akan berat," imbuh Alfredo Vera.

Pelatih asal Argentina itu berharap dalam laga nanti timnya, yang didominasi pemain muda, dapat bermain tenang di hadapan suporter Persebaya, agar apa yang telah diterapkan selama latihan dapat berjalan sesuai harapan.

Alfredo Vera yakin anak-anak asuhnya mampu meladeni ketangguhan para pemain Persipura.

Kemenangan harus diraih di depan para pendukung sendiri.