Mengingatkan Lagi! Jadwal Piala Dunia 2018 di Rusia - Laga Pembuka Dimulai 14 Juni 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Dunia 2018 di Rusia diprediksi bakal berlangsung seru. Piala Dunia 2018 akan berlangsung pada 14 Juni hingga 15 Juli di Rusia.

Total 32 negara akan melewati tahap pertama di fase grup. Piala Dunia 2018 akan dibuka oleh pertandingan di Grup A antara tuan rumah Rusia melawan Arab Saudi di Stadion Luzhniki, Moskwa.

Jadwal pertandingan Piala Dunia 2018 pada partai fase grup digelar pada Kamis (14/6/2018) pukul 22.00 WIB.

Setelah duel pembuka Rusia vs Arab Saudi, tiga pertandingan lain akan berlangsung pada Jumat (15/6/2018).

Berikut jadwal lengkap Piala Dunia 2018 yang dikutip dari Fifa.com :

Grup A

Rusia vs Arab Saudi (14 Juni, Moskwa Luzhniki) - 22.00 WIB

Mesir vs Uruguay (15 Juni, Yekaterinburg) - 19.00 WIB

Rusia vs Mesir (20 Juni, St Petersburg) - 01.00 WIB

Uruguay vs Arab Saudi (20 Juni, Rostov-on-Don) - 22.00 WIB

Arab Saudi vs Mesir (25 Juni, Volgorad) - 21.00 WIB

Uruguay vs Rusia (25 Juni, Samara) - 21.00 WIB

Grup B

Portugal vs Spanyol (16 Juni, Sochi) - 01.00 WIB

Maroko vs Iran (15 Juni, St. Petersburg) - 22.00 WIB

Portugal vs Maroko (20 Juni, Moskwa Luzhniki) - 19.00 WIB

Iran vs Spanyol (21 Juni, Kazan) - 01.00 WIB

Spanyol vs Maroko (26 Juni, Kaliningrad) - 01.00 WIB

Iran vs Portugal (26 Juni, Saransk) - 01.00 WIB

Grup C

Prancis vs Australia (16 Juni, Kazan) - 17.00 WIB

Peru vs Denmark (16 Juni, Saransk) - 23.00 WIB

Prancis vs Peru (21 Juni, Yekaterinburg) - 22.00 WIB

Denmark vs Australia (21 Juni, Samara) - 19.00 WIB

Denmark vs Prancis (26 Juni, Moskwa Luzhniki) - 21.00 WIB

Australia vs Peru (26 Juni, Sochi) - 21.00 WIB

Grup D

Argentina vs Islandia (16 Juni, Moskwa Spartak) - 20.00 WIB

Kroasia vs Nigeria (17 Juni, Kaliningrad) - 02.00 WIB

Argentina vs Kroasia (22 Juni, Nizhni Novgorod) - 01.00 WIB

Nigeria vs Islandia (22 Juni, Volgograd) - 22.00 WIB

Islandia vs Kroasia (27 Juni, Rostov-on-Don) - 01.00 WIB

Nigeria vs Argentina (27 Juni, St. Petersburg) - 01.00 WIB

Grup E

Brasil vs Swiss (18 Juni, Rostov-on-Don) - 01.00 WIB

Kosta Rika vs Serbia (17 Juni, Samara) - 19.00 WIB

Brasil vs Kosta Rika (22 Juni, St. Petersburg) - 19.00 WIB

Serbia vs Swiss (23 Juni, Kaliningrad) - 01.00 WIB

Serbia vs Brasil (28 Juni, Moskwa Spartak) - 01.00 WIB

Swiss vs Kosta Rika (28 Juni, Nizhni Novgorod) - 01.00 WIB