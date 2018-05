Jadwal Pekan 12 Liga 1 2018 - Persib vs Bhayangkara FC dan Persija vs Persebaya Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pekan 12 Liga 1 2018 akan berlangsung pada Kamis (31/5/2018) hingga Senin (4/6/2018).

Jadwal laga pembuka Liga 1 pekan 12 pada Kamis (31/5/2018) dijadwalkan laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC.

Pada Liga 1 pekan 12, setidaknya ada tiga laga big match lainnya selain laga Persib vs Bhayangkara FC yang akan disiarkan langsung (live TV) di Indosiar, yaitu laga Madura United vs Bali United, Persipura vs PSM Makassar, dan Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya.

Liga 1 masih akan berlanjut hingga pekan ke-13 sebelum libur panjang Lebaran 2018.

Mulai 10 Juni, kompetisi Liga 1 diliburkan hingga 6 Juli 2018, kecuali Persija dan Persib. Persija dan Persib akan melakoni partai tunda pada 30 Juni 2018.

BERIKUT JADWAL PEKAN KE-12 LIGA 1 2018 :

Kamis (31/5/2018)

20.30 WIB Indosiar

Persib Vs Bhayangkara FC

Jumat (1/6/2018)

19.30 WIB O Channel

Borneo FC Vs PSMS Medan

20.30 WIB Indosiar

Arema FC Vs PSIS Semarang

20.30 WIB Streaming

Mitra Kukar Vs Perseru Serui

Sabtu (2/6/2018)

20.30 WIB Indosiar

Sriwijaya FC Vs Persela

Minggu (3/6/2018)

20.30 WIB Indosiar

Madura United Vs Bali United

20.30 WIB Indosiar

Persija Jakarta Vs Persebaya

Senin (4/6/2018)

18.30 WIB Indosiar

Persipura Vs PSM Makassar

20.30 WIB Indosiar

PS Tira Vs Barito Putera

Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)