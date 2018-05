Ada Stan Sembako di Depan Kantor Bulog Kalsel Jl A Yani Km 6! Ini Daftar Harganya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bulog Divre Kalsel membuka stand di depan kantornya di Jl A Yani Km 6 Banjarmasin. Kamis, (31/5/2018).

Terlihat beberapa pembeli bergantian membeli daging di stand Bulog.

Diantarnya Endang, Wanita asal Beruntung ini mengaku membeli daging untuk dibagikan kepada kerabatnya.

"Iya saya beli 11 kilo daging buat dibagi-bagikan ke keluarga dan sodara," ungkap Endang.

Endang mengaku baru pertama kali belanja di Bulog.

"Iya kebetulan lewat, saya liat ada pengumuman, jadi saya mencoba mampir," tutup Endang.

Penjaga stand, Yulia mengatakan dalam sebulan terakhir yang paling banyak dibeli itu daging.

"Karena mungkin daging di sini lebih murah dibandingkan tempat lain," ungkap Yulia.

Di depan Kantor Bulog sendiri terdapat satu stand yang dibuka dengan rincian harga :

Tepung Rp 8 ribu per kilo,

Minyak Rp 12500 per liter,

Gula Rp 11500 per kilo,

Daging beku Rp 80 ribu per kilo.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)