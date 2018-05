Hebat, Polisi Ganteng dari Polda Kalsel Ini Dua Kali Dipercaya ke Italia, Lakukan Ini

via BANJARMASINPOST.co.id/irfani rahman

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Satu personel Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Selatan saat yakni Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan AKBP Himawan Sugeha SIK MH saat ini berada di Italia.

Keberadaan Himawan sendiri di salah satu negara Eropa ini awalnya terekam dalam laman Instagram Direktorat Krimum Polda Kalsel.

Saat dicoba di kontak , Himawan pun mengiyakan keberadaannya saat ini di kota pizza ini untuk mengikuti kursus 10th Formed Police Unit (FPU) Commander Course di Centre of Excellence For Stability Police Unit (CoESPU) Vicenza Italy.

Yaitu, kursus untuk melatih calon komandan kontingen pada tugas misi Perdamaian PBB ini pun dikuti oleh tiga perwira berpangkat AKBP dari Kepolisian Republik Indonesia.

Di mana sebelum berangkat pada Pebruari lalu mereka terlebih dulu menjalani tes dan tiga terbaik diikutkan kursus tersebut.

Menurutnya kursus dilakukan oleh Carabinieri semacan Paramiliter Italy dan US Departement Of State yang mana diharapkan nantinya menjadikan polisi dengan kemampuan lengkap nantinya di lapangan.

Diakuinya, saat ini banyak materi yang diberikan pada kursus yang berlangsung sekitar satu bulan ini.

Seperti berupa teknis dan taktis kepolisian dasar, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.

Kemudian ada public order management, tactical skills, close quarter battle dan penguasaan alat-alat bantu polisi

"Juga ada menembak, razia kendaraan, periksa badan, tempat dan gedung dan juga pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia International dan International Humanitarian Law," ucap Himawan yang masih berada di Italia ini.