Ingat dengan Mantan Suami Bule Titi DJ? Penampilannya Bikin Pangling Loh!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada sosok mantan suami Titi DJ di kelukusa putri bungsu penyanyi, Stephanie Poetri Dougherty (18) baru saja lulus SMA.

Titi DJ dan mantan suaminya dibuat bangga Stephanie Poetri.

Pasalnya, putri bungsu Titi DJ dan Andrew Hollis Dougharty ini menorehkan prestasi di Global Jaya Internasional School, Bintaro.

Si cantik Stephanie mendapat nilai sempurna untuk pelajaran Sastra Inggris, Psikologi, dan Matematika.

Tentunya, pencapaian sang anak membuat Titi DJ bahagia dan bangga.

Titi DJ pun mengunggah sejumlah momen keberhasilan putrinya itu di Instagram.

Dalam acara wisuda itu pun Stephanie juga ikut mempersembahkan sebuah lagu untuk para orang tua murid.

Ia bersama teman-temannya dan juga Melly Goeslaw menyanyikan lagi Melly berjudul Bunda yang cukup membuat terharu.

"My @stephaniepoetri on her graduation day at Gobal Jaya Int’l School.