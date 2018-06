Soto istimewa di Pyramid Suites Hotel Dimasak dengan Rempah Pilihan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyambut tibanya bulan suci Ramadan1439 Hijriyah (2018), berbagai kalangan menjual makanan berbuka puasa sekaligus paket makan malam.

Aneka kuliner pun mudah dijumpai, terutama yang manis karena diutamakan untuk menu berbuka.

Biasanya pada bulan puasa, hotel-hotel dan rumah makan berlomba menjual makanan dan minuman istimewa. Seperti di Scarlett Restaurant di lantai satu Pyramid Suites Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Di tempat ini tiap petang hingga malam disajikan berbagai menu kuliner Nusantara, termasuk masakan Banjar. Di antaranya menu Soto Banjar, Kokoleh, dan Hintalu Karuang. Selain itu, ada juga masakan daerah lainnya seperti Nila Acar Kuning dan Ayam Goreng Rempah.

Sales Manager Pyramid Suites Hotel, Checil Makaminan, menuturkan masakan tersebut tiap dua hari sekali diganti agar tamu tak bosan. “Yang pasti, bakal disajikan selama bulan puasa ini makanan khas Indonesia, cuma beda-beda saja menunya. Konsepnya all you can eat alias bisa makan sepuasnya hanya dengan tarif terjangkau,” ucapnya, kemarin.

Menurut Chef hotel ini, Agus Setiadi, menu Soto Banjar dimasak dengan rempah pilihan yakni daun ganti, kaskas, bunga sisir, dan sebagainya. “Ini namanya bumbu putih, dimasak dulu bumbunya hingga wangi baru dicampurkan ke kuah kaldu ayam kampungnya,” jelasnya.

Cita rasa gurihnya beda. Kuahnya agak bening dan makin sedap disantap karena diberi soun, irisan telur rebus serta suiran daging ayam. Disajikan prasmanan, Soto Banjarnya bisa disantap panas atau hangat sehingga terasa segar. Bisa juga disantap bersama kuliner lainnya.

Kuliner lainnya ada Nila Acar Kuning atau masak pesmol. Ini adalah khas Sunda. Kuliner ini menggunakan berbagai rempah, di antaranya serai, daun jeruk serta beberapa rempah yang diolah menjadi bumbu kuning seperti kemiri.

Semuanya diramu dan mengandalkan aroma wangi dari bumbu kuningnya yang telah ditumis. Sementara ikannya digoreng dulu baru kemudian dicampur dengan bumbunya. Lalu dimasak hingga matang.

Selengkapnya simak di koran Banjarmasin Post edisi, Minggu (03/06/2018).