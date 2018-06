Harga Daging Sapi Stabil Hingga Ramadhan Hari Ke-18, Diperkirakan Bertahan Sampai Jelang Lebaran

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kebutuhan pokok saat Ramadhan meningkat.

Masyarakat pun lebih konsumtif dibanding bulan lainnya.

Biasanya, kebutuhan yang tinggi akan berbanding lurus dengan meningkatnya harga pokok.

Untungnya, sejak awal Ramadhan hingga sekarang, beberapa harga bahan pokok tak ada kenaikkan berarti.

Semisal harga daging. Harga daging sapi di beberapa pasar di Banjarmasin tak mengalami kenaikkan meski permintaan pasar terhadap daging sapi cukup tinggi.

Pedangang daging sapi di Pasar Teluk Dalam, Rabiatul, mengungkapkan saat Ramadhan ia mampu menjual daging sapi sampai 40 kilogram per hari. Angka ini jauh dibanding dengan hari biasa yang hanya 15 sampai 20 kilogram per hari.

"Harga daging sapi masih tetap tidak ada perubahan sebelum dan sesudah Ramadhan," ujarnya, di lapak jualannya di Pasar Teluk Tiram, Minggu (3/6/2018).

Pedagang daging sapi di pasar Sentra Antasari Banjarmasin, Minggu (3/6/2018). (BANJARMASINPOST.co.id/eka pertiwi)

Has dalam dibanderol dengan harga Rp 130 sampai Rp 135 per kilogram. Sedangkan, bagian lain dihargai Rp 125 ribu per kilogram.

"Sampai sekarang belum ada kenaikkan. Belum tahu menjelang lebaran nanti," katanya.

Tak hanya di Pasar Teluk Dalam, harga daging juga masih stabil di Pasar Sentra Antasari. Pedagang daging sapi di Pasar Sentra Antasari, Rusli, mengatakan harga daging masih tetap sama.

Ia memprediksi harga daging akan naik menjelang lebaran nanti. "Per hari tak tentu habisnya berapa. Kalau saya tergantung persediaan daging. Dapat banyak ya habis banyak. Hari ini saya cuma dapat 50 kilogram," katanya.

Ia menjual harga daging sapi Rp 120 ribu per kilogram untuk bakso, bagian paha Rp 125 ribu, has dalam Rp 130 ribu, dan daging tipis Rp 115 ribu per kilogram.

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)