Link Live Streaming Brazil vs Kroasia Persahabatan Jelang Piala Dunia 2018 Rusia

Timnas Brasil vs Kroasia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Brazil vs Kroasia akan mewarnai pertandingan ujicoba internasional jelang Piala Dunia 2018 di Rusia, yang berlangsung Minggu (3/6/2018) malam.

Tidak ada televisi nasional yang menyiarkan langsung laga persahabatan Brazil vs Kroasia tapi live streaming Brasil vs Kroasia bisa disaksikan lewat sejumlah laman penyedia layanan live streaming. (Link live streaming Brazil vs Kroasia ada di akhir berita).

Striker Liverpool Roberto Firmino sepertinya tak sabar berlaga bersama Brasil di Stadion Anfield.

Timnas Brasil akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Anfield dalam partai persahabatan pra Piala Dunia 2018.

Salah satu striker Selecao, Roberto Firmino, tentu sangat familiar dengan suasana Stadion Anfield dimana ia sering melakoni laga kandang bersama klubnya Liverpool.

Firmino merasa membela Brasil di Stadion Anfield akan menjadi pengalaman unik.

"Akan menjadi hal unik untuk bermain di Anfield bersama fan Liverpool."

Stadion yang hebat dengan lapangan yang menyenangkan. Akan tercipta atmosfer fantastis di sini." Kata dia dilansir BPost Online dari Bolasport.

"Menjadi kesenangan yang luar biasa untuk saya bermain di sini karena ini sudah menjadi rumah saya, jadi ini akan menjadi momen yang unik," ungkap Firmino dilansir BolaSport.com dari laman resmi Liverpool.

Brasil kontra Kroasia akan berlangasung pada Minggu, 3 Juni 2018, pada pukul 21.00 WIB. (banjarmasinpost.co.id/ rahmadhani)

