Perawat Cantik Palestina, Razan Najjar Tewas Ditembak Tentara Israel, Maher Zain pun Turut Berduka

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meninggalnya seorang tenaga paramedis cantik dari Palestina, Razan Al-Najjar atau Razan Najjar membuat banyak kalangan berduka, terutama keluarganya dan umat Islam.

Di antaranya adalah penyanyi religi Islam terkenal, Maher Zain.

Pada Sabtu (2/6/2018) pria berkulit putih ini memposting foto Razan dan ucapan bela sungkawanya di Instagram resminya, @maherzainofficial.

“Heartbreaking! May God Almighty grant and elevate Razan Al-Najjar to the highest place in Paradise. She was a nurse who was killed today by Israeli soldiers #Gaza #EndOccupation

#FreePalestine,” tulisnya.

Banyak pula warganet yang melihat postingan ini turut berduka dan mendoakan almarhumah Razan.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Razan Najjar adalah paramedis Palestina yang ditembak tentara Israel saat hendak menyelamatkan demonstran Palestina.

Tak berselang lama, tentara Israel kembali melancarkan serangan kepada Palestina.



Pesawat Israel menyerang belasan target di Gaza pada Minggu (3/6/2018), setelah tembakan proyektil Palestina meluncur dan menghancurkan gencatan senjata yang dicapai beberapa hari lalu.

Dikutip dari Kompas.com, serangan terbaru terjadi beberapa jam, setelah ribuan orang Palestina menghadiri pemakaman seorang paramedis perempuan yang terkena tembakan pasukan Israel di perbatasan Gaza.

Padahal, gencatan senjata telah disepakati pada Rabu (30/5/2018) untuk mengakhiri pertempuran terbesar sejak perang 2014.

Dalam gelombang pertama serangan udara pada hari ini, militer Israel menyebut, jet tempurnya menggempur 10 lokasi teror di tiga area militer milik kelompok Hamas di perbatasan Gaza.

