Seorang Bayi Palestina Baru Lahir Dinamai Razan Najjar, Warganet Sebut Kehormatan yang Harus Dijaga

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Peristiwa penembakan perawat cantik dari Palestina oleh serdadu Israel, Razan Najjar beberapa hari lalu menjadi perhatian dunia.

Apalagi saat pemakamannya, ribuan orang mengantarkannya ke kuburnya.

Walaupun menyedihkan, namun sosok Razan dianggap pahlawan dan sangat menginspirasi bagi rakyat Palestina, khususnya di kalangan tenaga medis setempat.

Ibunda Razan Najjar, Aku Ingin Melihatnya Pakai Gaun Pengantin Putih, Bukan Kain Kafan

Pemandangan ini membuat siapa saja yang menyaksikannya merinding sekaligus kagum.

Sebagai bentuk penghormatan kepada Razan dan mengenangnya, belum lama ini telah lahir seorang bayi perempuan di Palestina yang kemudian diberi nama Razan Najjar.

Kabar itu diposting oleh akun Instagram @palestine_freedom_project pada Senin (4/6/2018).

“A Palestinian newborn girl from Khanyounis southern Gaza Strip, is named after the 21-year-old nurse Razan Najjar, who was shot dead by IOF while on duty at Gaza's eastern borders. #Newborn #razanalnajjar #FreePalestine #Palestine #Gaza #GreatReturnMarch #jerusalemisthecapitalofpalestine #Jerusalem,” tulis akun itu.

Tampak pula dua buah foto kolase sang bayi beserta sertifikat kelahirannya dan seorang perempuan tua sedang menggendong bayi itu.

Beberapa warganet mengaku kagum sekaligus merinding mengetahui kabar ini.

Seorang warganet yang tampaknya adalah orang Palestina bahkan mengatakan beginilah tradisi di negaranya yaitu menamai bayi-bayi yang baru dilahirkan sesuai dengan nama para pahlawan mereka sebagai bentuk pertahanan terhadap perjuangan mereka melawan penjajahan Israel.

karenel530 : Ive got chills, what an honor to carry (saya merinding, sebuah kehormatan yang harus dijaga)

palestine_freedom_project : @karenel530 this is how we resist. We make more babies and name them after hero’s. @karenel530 (beginilah cara kami bertahan. Kami membuat lebih banyak bayi dan menamai mereka sesuai nama para pahlawan)

princesssssss_fajr : @karenel530 I got chills, too. This is so bittersweet. (saya merinding juga. Ini sangat pahit namun manis). (banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal)