20 Contoh Ucapan Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari Ini 5 Mei 2018 diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2018.

Pertama kali Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati pada 5 Juni 1974.

Biasanya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati tiap 5 Juni dengan digelar sejumlah aktivitas terkait lingkungan.

Khusus di Indonesia, selain aktivitas terkait lingkungan, seperti dikutip dari id.wikipedia.org, tiap 5 Juni juga dirayakan dengan peluncuran pranko baru dengan tema Lingkungan Hidup.

Tahukah menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Nah, seperti dikutip banjarmasinpost.co.id dari situs parekampunginggria.co, berikut contoh ucapan atau slogan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam bahasa Inggris dan Indonesia:

1. I cleaned up, I clean up the Earth

Aku membersihkan diri, aku membersihkan bumi.

2. Save the environment starting from your own action

Selamatkan lingkungan mulai dari tindakan Anda sendiri.

3. Clean and green are the most beautiful dream we have

Bersih dan hijau adalah mimpi paling indah yang kita miliki