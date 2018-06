Heboh! Via Vallen Bocorkan Chat Pribadi Dilecehkan Pesepakbola Top, Netizen Menduga Marko Simic

BANJARMASINPOST.CO.ID - Via Vallen gegerkan dunia maya melalui insta story dengan kata-kata melecehkan dari pesepak bola top Indonesia pada Senin (4/6/2018) sekitar pukul 23.30 WIB.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," begtulah bunyi unggahan yang dibagikan Via Vallen.

"Saya ingin kamu bernyanyi untuk saya di tempat tidur, menggunakan baju seksi," begitulan arti dari kalimat yang diunggah oleh Via Vallen.

Kata-kata ini membuat Via Vallen geram, Via juga menambahkan komentar pada unggahan tersebut.

Via mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sosok yang tiba-tiba mengirimkan DM ke akun Instagramnya.

"As a singer, I was being humiliated bu a famous football player in my country RIGHT NOW."

Sebagai seorang penyanyi, saya dilecehkan oleh pemain sepak bola terkenal di negara saya.

"I'am not a kind that girl, dude!!!."

Aku bukanlah tipe perempuan yang seperti itu, kawan!!!

chat via vallen ()

Lewat unggahan tersebut, Via mengklaim bahwa pelaku pelecehan tersebut tak lain dan tak bukan ialah seorang pemain sepak bola terkenal Tanah Air.