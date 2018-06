Jadwal Pertandingan Ujicoba Internasional Jelang Piala Dunia 2018 Pekan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah negara-negara peserta Piala Dunia 2018 terus mempersiapkan diri menjelang bergulirnya Piala Dunia 2018.

Sebanyak 32 tim nasional akan berlaga di ajang tersebut. Tepatnya, Piala Dunia 2018 akan dimulai pada 14 Juni hingga 15 Juli 2018 di Rusia.

Sebelum memasuki Piala Dunia 2018 yang tinggal menghitung hari, sejumlah tim terus melakukan persiapan dengan melakukan uji coba internasional. Laga-laga ini hanya bisa ditonton via live streaming.

Pekan ini, tim-tim peserta Piala Dunia 2018 juga masih terus melakukan uji coba internasional terakhir mereka sebelum menuju Rusia.

Tuan rumah Rusia akan melawan Turki, Selasa (5/6/2018) pukul 23.00 WIB.

Kemudian Inggis akan menjajal Kosta Rika Jumat (8/6/2018).

Portugal akan menjamu Al Jazair, Spanyol akan melawan Tunisia dan lainnya.

Jadwal Uji Coba

Selasa, 5 Juni 2018 :

02:00 Serbia vs Cile

03:00 Maroko vs Slowakia

23:00 Rusia vs Turki