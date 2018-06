Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 13 Selasa (5/6) - Sabtu (9/6), Ada Laga Krusial!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah laga krusial mewarnai jadwal siaran langsung pekan 13 Liga 1 2018 yang bergulir mulai Sealsa (5/6/2018) sampai Sabtu (9/6/2018).

Laga-laga yang bisa dibilang penting dan bisa mempengaruhi klasemen Liga 1 2018 mewarnai pekan 13, diantaranya PSMS Medan vs Persib Bandung, PS Tira Vs Persija Jakarta, Barito Putera Vs Sriwijaya FC, PSM Makassar Vs Persebaya Surabaya dan lainnya.

Laga PSMS Medan vs Persib Bandung yang berlangsung Selasa (5/6/2018) akan membuka pekan 13 Liga 1 2018.

PSMS Medan punya rekor kandang yang cukup bagus, dengan hampir selalu menyulitkan tim yang bertandang ke Stadion Teladan Medan.

Sementara di pekan 13, ada pula laga tim papan atas klasemen Barito Putera Vs Sriwijaya FC.

Laga yang bisa jadi rebutan pemuncak klasemen, karena kedua tim cuma berselisih 1 poin di papan klasemen, Barito 20 poin, sementara Sriwijaya FC 19 poin.

Sedangkan laga krusial lainnya, adalah laga pemuncak klasemen antara PSM Makassar vs Persebaya Surabaya.

PSM tengah memuncaki klasemen dengan 21 poin, berhadapan dengan Persebaya yang punya waktu 'istirahat' lebih banyak lantaran laga pekan 12 mereka kontra Persija tiba-tiba dibatalkan.

Kalau sampai tergelincir, singgasana PSM di puncak klasemen sudah diincar Barito Putera dan Sriwijaya FC yang saling berhadapan di pekan 13 ini.

Berikut jadwal lengkap pekan ke-13 Liga 1 2018: