Jadwal Siaran Langsung Secara Lengkap Piala Dunia 2018 Rusia di Trans TV, Trans7, Transvision

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Piala Dunia 2018 Rusia akan dibuka oleh laga grup A antara tuan rumah Rusia vs Arab Saudi Kamis (14/06/2018) malam.

Laga yang digelar di Luzhniki Stadium dimulai pukul 22.00 WIB, dan seperti diketahui Piala Dunia 2018 Rusia akan disiarkan langsung oleh jaringan Transmedia yakni Trans TV, Trans7, dan Transvision.

Partai Rusia vs Arab Saudi menjadi satu-satunya pertandingan di hari pertama, yang sekaligus membuka gelaran Piala Dunia 2018.

Total akan ada 64 pertandingan dari fase grup hingga final, dan perebutan tempat ketiga.

Rangkaian agenda fase grup Piala Dunia 2018 akan rampung dimatchday terakhir pada 28 Juni.

Selanjutnya, fase gugur yang mencakup babak 16 besar sampai final berlangsung pada 30 Juni-15 Juli.

Pertandingan puncak itu akan digelar kembali di Stadion Luzhniki, Moskow.

Berikut jadwal Piala Dunia 2018 di Rusia selengkapnya:

* Grup A

14/06/2018 Kamis 22.00 WIB: Rusia vs Arab Saudi - Luzhniki Stadium

15/06/2018 Jumat 21.00 WIB: Mesir vs Uruguay - Central Stadium

20/06/2018 Rabu 01.00 WIB: Rusia vs Mesir - Krestovsky Stadium

20/06/2018 Rabu 22.00 WIB: Uruguay vs Arab - Saudi Rostov Arena

25/06/2018 Senin 22.00 WIB: Uruguay vs Rusia - Cosmos Arena

25/06/2018 Senin 21.00 WIB: Arab Saudi vs Mesir - Volgograd Arena