Penampakan Johnny Depp Sekarang Kurus dan Tampak Sakit, Penggemar Khawatir Dia Terlibat Kasus ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Johnny Depp akan kembali ke bioskop pada musim gugur 2018 dalam lanjutan film Fantastic Beasts And Where To Find Them.

Namun bintang tersebut menjadi berita utama karena alasan yang berbeda di awal Juni 2018 ini. Serangkaian foto beredar di Instagram menunjukkan Depp yang tampak kurus dan "sakit" membuat para penggemarnya mempertanyakan kesehatannya.

Demikian kabar terbaru Johnny Depp dilansir dari The Hollywood Reporter dari Uproxx oleh Banjarmasinpost.co.id.

Di foto itu tampak dia berpose dengan penggemar di sebuah hotel Four Seasons di St. Petersburg, Rusia, minggu lalu.

Dia tampak tampak lebih kurus daripada penampilan sebelumnya.

“Saya pikir pahlawan saya terlihat sakit,” seorang warganet berkomentar di Facebook tentang foto itu.

Baca: Bebani APBD Triliun Rupiah, Kemendagri Minta Pemda Antisipasi Pengangkatan Tenaga Honorer

Komentar lain mengatakan, "Dia terlihat kurus" dan "F-k saya adalah Johnny Depp?"

Foto-foto tersebut segera menyebar media sosial setelah foto aslinya dihapus, menunjukkan Depp berpose sendiri dan kemudian dengan seorang penggemar.



Instyle.com

Satu foto yang tersisa dari seminggu yang lalu masih menunjukkan bintang film Pirates of the Caribbean terlihat sangat kurus.