Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp 13.875 per Dolar AS, Ini Faktor Pendukungnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA — Sempat melemah hingga menembus level psikologis Rp 14.000 per dolar AS, akhir Mei lalu, secara perlahan gerak nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa (5/6/2018) kembali menguat.

Melansir data Bloomberg, pagi ini mata uang garuda dibuka menguat ke level Rp 13.875 per dolar AS dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp 13.878 per dolar AS.

Bloomberg mengestimasi, day range Rupiah berada di kisaran Rp 13.875 hingga Rp 13.896 per dolar AS. Pelemahan rupiah sejak awal tahun tercatat sebesar 2.38 persen.

Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menilai, adanya rilis kenaikan manufacturing PMI Indonesia memberikan sentimen positif pada laju Rupiah.

Baca: Cara Mengetahui Nilai UN SD 2018 Surabaya Khususnya Jakarta dan Via Online, Begini Caranya

Baca: Kisah Tasdi, Bupati Purbalingga yang Kena OTT KPK : Dikenal Disiplin, Pernah Jadi Sopir Truk

Selain itu, adanya pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang memperkirakan pertumbuhan investasi pada kisaran 7,5 persen hingga 8,3 persen di tahun 2019 cukup membantu Rupiah bertahan positif.

Di sisi lain, mulai meredanya ketegangan politik di Italia sangat membantu laju Euro untuk menguat lebih tinggi dari dolar AS.

“Padahal laju dolar AS juga sedang menguat seiring dengan dirilisnya data-data ketenakerjaan yang meningkat,” jelas Reza.

Menurutnya, penguatan yang kembali terjadi memberikan peluang Rupiah untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Apalagi masih didukung oleh penguatan. Adapun, menurut Reza, Rupiah diestimasikan akan bergerak pada kisaran support Rp 13.878 dan resisten Rp 13.855 per dolar AS.

(Penulis: Syahrizal Sidik)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rupiah Menguat ke Level Rp 13.875 per Dolar AS,