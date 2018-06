CBR250RR Exhibition, Gencar Promosi Kepada Pengunjung Mall dan Tawarkan Cash Back Menarik

BANJARMASINPOST.CO.ID — PT Trio Motor selaku Main Dealer Honda Wilayah Kalselteng tak henti-hentinya mempromosikan motor sport andalan Honda, CBR 250RR.

Akhir bulan lalu, CBR 250RR Exhibition kembali menyapa pengunjung Duta Mall Banjarmasin yang melintas di Booth CBR 250RR Exhibition yang berada di depan Studio XXI lantai tiga.

CBR 250RR Exhibition hadir dengan mendisplay unit CBR 250RR sehingga pengunjung yang datang dapat melihat langsung dan mengetahui beragam fitur serta kelebihan dari CBR 250RR dibandingkan dengan kompetittor dikelasnya.

Selain memamerkan CBR 250RR, CBR 250RR Exhibition juga hadir dengan memberikan penawaran cashback sampai dengan Rp 3,2 juta untuk pelanggan yang melakukan pembelian di Booth CBR 250RR Exhibition.

Berbagai games berhadiah merchandise ekslusif Honda juga menjadi daya tarik yang ada pada event CBR 250RR Exhibition ini, pengunjung yang lalu lalang di depan studio XXI beramai-ramai mengikuti games yang sudah disediakan Crew Honda.

Marketing Manager PT Trio Motor, Afrizal Rachman mengungkapkan pihaknya akan semakin gencar mempromosikan produk-produk andalannya melalui berbagai event, salah satunya melalui CBR 250RR Exhibition untuk mendongkrak penjualan Honda CBR 250RR.

“Melalui exhibition ini kami bertujuan untuk menjangkau konsumen secara langsung, sehingga setelah melihat dan mengetahui beragam fitur dan kelebihan CBR 250RR membuat para pengunjung tertarik untuk melakukan pembelian,” katanya, Rabu (6/6/2018).

Design yang sporty dan gagah Honda CBR 250RR menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang didominasi oleh anak muda. Honda CBR 250RR yang juga dinobatkan sebagai Bike of The Year 2018 versi Motor Plus menjadikan motor ini sebagai motor sport idaman bagi kalangan muda. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)