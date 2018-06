Ini Alasan Fans Via Vallen Tuduh Marko Simic, 'Posisi Lengan, Bahu, dan Sepatu'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Marko Simic, jadi sorotan warganet usai curhatan Via Vallen di insta story akun instagram pribadinya.

Fans Via Vallen menduga pemain sepak bola asal Kroasia itu, Marko Simic yang mengirim pesan pada Via Vallen.

Hingga berita ini diturunkan, akun instagram Marko Simic tetap jadi sasaran sindiran banyak warganet.

ewang7058: "Kalau bener ente pelakunya,saya sebagai vianisty meresa terhina,caranya itu!"

muhammaddianka: "Kenapa harus Via Valen @viavallen bro @markosimic_77 , Via itu orang baik2, sopan santun."

Dari ribuan komentar, tidak ada jawaban dari Marco Simic terkait tuduhan dari netizen.

Namun akun fans Via Vallen, @vyanisty_taiwan memberikan alasan mengapa fans menuduh pengirim pesan pelecehan adalah Marco Simic.

"Fix.. Got it

1.Nama yg terverifikasi.

2. Posisi lengan dan bahu.

We know who you are... Bitch!!

Meskipun di block...tdk sulit menemukan nya".

"Satu lagi....sepatunya", caption yang dituliskan @vyanisty_taiwan di postingan lainnya.

Akun fans Via Vallen tersebut juga memperlihatkan pesan instagram antara Via Vallen dengan foto profil Marco Simic, meski diduga editan.